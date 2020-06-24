الديهي لـ"الوطن": أتمنى أن أكون عند حسن ظن من اختارني لعضوية "الأعلى للإعلام"

أعرب الإعلامي نشأت الديهي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في تشكيله الجديد، عن أمله في أن يكون عند حسن ظن من اختاره لاسيما في ظل التحديات التي تواجهها البلد هذه الآونة.

وأشار الديهي في أول تصريح له لـ"الوطن" عقب اختياره عضوا في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى أن أعضاء المجلس سيجتمعون عقب أداء اليمين الدستورية لتحديد رؤيتهم في ضبط المشهد الإعلامي.

وقال الديهي"اسأل الله أن يوفقنا لما فيه الخير للبلد وأن نكون عند حسن ظن من اختارنا خاصة وأن البلد تمر بتحديات صعبة علينا مواجهتها، وسنناقش رؤية المجلس في تشكيله الجديد حول ضبط المشهد الإعلامي عقب أداء اليمين الدستوري والاجتماع لمناقشة هذا الأمر".

وصدر قرار جمهوري بالتشكيل الجديد للمجلس برئاسة كرم جبر وعضوية كل من:

- المستشار محمد عبد السميع اسماعيل- نائب رئيس مجلس الدولة

- أمير نبيل جميل إبراهيم- رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

- المهندس حسام عبد المولى صقر إبراهيم- ممثلا للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات

- عزة السيد مصطفى عبد النبي - من الشخصيات العامة وذوي الخبرة

- صالح عبد السميع الصالحي - صحفي

- نشأت محمد محمد الديهي - إعلامي

- رانيا متولي هاشم - من الشخصيات العامة وذوي الخبرة

- منى محمد سعيد الحديدي - ممثلا للمجلس الأعلى للجامعات

على أن تكون مدة رئاسة أو عضوية المجلس المذكور 4 سنوات.