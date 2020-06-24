تموين الإسماعيلية يحرر 13 محضرا ومخالفة تموينية للمحال والأسواق  

أعلن المهندس حامد ابراهيم حامد مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية قامت بتنظيم عدة حملات رقابية اليوم الأربعاء الموافق 24 من شهر يونيه الجاري، وبالتعاون والتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وكافة الجهات الرقابية ورجال الرقابة التموينية، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط وتحريرعدد 13 محضرا ومخالفة تموينية.

وأشار مدير عام مديرية التموين إلى أن هذة المحاضر تضمن 7 مخالفات فى مجال المخابز البلدية شملت مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، كما تضمنت المحاضر تحرير وضبط عدد 6 مخالفات تموينية أخرى متنوعة شملت مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر الرسمي، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف بشارة محافظ الإسماعيلية وتأكيداته بشأن تشديد الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية والشوادر ومحلات الجزارة وكافة الأسواق والتأكد من الإلتزام بالقوانين وضبط الأسعار ومكافحة الغلاء.