بعد نقله لمستشفى خاص.. تطورات الحالة الصحية للناقد المسرحي حسن عطية

تدهورت الحالة الصحية للناقد المسرحي الدكتور حسن ‏عطية، وتم نقله إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات ‏الخاصة، حسبما أعلن المخرج مازن الغرباوي، الذي تمنى له الشفاء العاجل عبر صفحته الشخصية "فيس بوك".

وأكد "الغرباوي" أن الدكتور حسن عطية خرج منذ فترة قريبة، من مستشفى قصر العيني الفرنساوي بعد تحسن حالته الصحية، إلا أنها تدهورت مرة أخرى.

يذكر أن الناقد حسن عطية، حصل على الدكتوراه من العاصمة اﻹسبانية مدريد، عمل سابقا كعميد المعهد العالى للفنون الشعبية، وعميد المعهد العالى للفنون المسرحية، ونشر له العديد من الإصدارات منها "الثابت والمتغير"، "سناء جميل: زهرة صبار قمرية"، و"نجيب محفوظ فى السينما المكسيكية".