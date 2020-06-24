زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب منطقة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

ضرب زلزال قوته 5.8 درجة على مقياس ريختر، اليوم، منطقة سييرا شرق ولاية كاليفورنيا الأمريكية وأحدث اهتزازا "عنيفا" حسب سكان محليين.

وقالت صحيفة "لوس أنجلس تايمز" الأمريكية، إن الزلزال ضرب منطقة نائية في الساعة 10:40 صباحا بالتوقيت المحلي دون أن ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

ونقلت الصحيفة الأمريكية، عن بعض السكان قولهم إنهم شعروا بالاهتزاز لبعض ثوان، وأشار أحدهم إلى أن الاهتزاز "كان عنيفا جدا".

وتركز الزلزال على بعد 230 ميلا جنوب شرق عاصمة الولاية "ساكرامنتو" ونحو 175 ميلا شمال مدينة لوس أنجلوس وأعقبته عدة هزات بلغت أقواها 4.4 درجات.