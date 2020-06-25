الجزائر: حكم بسجن رئيسي وزراء سابقين 12 سنة في قضايا فساد

قضت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، اليوم، بسجن رئيسي وزراء سابقين لمدة 12 سنة مع مصادرة أملاكهما العقارية وأرصدتهما المصرفية على إثر تورطهما في قضية فساد تتعلق بملف تركيب السيارات في البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

ونطقت المحكمة اليوم بعقوبة 12 سنة سجن في حق رئيسي الوزراء السابقين خلال فترة حكم الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة ويتعلق الأمر بكل من أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال اللذين ثبت استغلال نفوذهما من أجل مساعدة رجل الأعمال مراد عولمي صاحب شركة "سوفاك" الوكيل الرسمي لعلامة سيارات ألمانية بالجزائر لاستفادته من قروض مصرفية والذي أدين هو الآخر بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات.

ونطقت المحكمة في نفس الملف بالسجن النافذ غيابيا ولمدة 20 سنة بحق وزير الصناعة الأسبق عبدالسلام بوشوارب الهارب مع إصدار أمر دولي بإلقاء القبض عليه ومصادرة جميع ممتلكاته العقارية وأرصدته المصرفية وهو نفس الحكم الذي صدر أيضا بحق كل من زوجة عولمي ورجل الأعمال أمين جربو الفارين من العدالة.

وأدين لمدة 3 سنوات سجن نافذ وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي المتابع هو الآخر بتهم ذات صلة بقضايا فساد في قضية تركيب سيارات مجمع "سوفاك".

وكان الوكيل القضائي قد كشف خلال المحاكمة التي انطلقت بداية الأسبوع أن "هذه القضية تسببت في خسائر للخزينة العامة بقيمة قاربت 2.55 مليار دينار جزائري "ما يعادل 21.23مليون دولار أمريكي".

جدير بالذكر، أن محاكمة ثانية انطلقت مساء اليوم تخص قضية فساد أخرى متهم فيها رجل الأعمال، الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات علي حداد المتابع معه رئيسا الوزراء السابقان أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال بالإضافة إلى 7 وزراء آخرين استغلوا نفوذهم من أجل هيمنة "مجمع حداد للأشغال العمومية" على جميع الصفقات العمومية في قطاع الأشغال العمومية وأموال البنوك العمومية.