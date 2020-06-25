أرملة الشهيد عادل رجائي: نحتاج إلى إعلام حرب لمساندة الدولة

أعربت سامية زين العابدين، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، وأرملة الشهيد عادل رجائي، عن أمنيتها بأن تكون عند حسن ظن الجماعة الصحفية، بعد تجديد الثقة فيها كعضو بالهيئة.

وأضافت زين العابدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على "صدى البلد"، "قلمنا لازم يكون في ضهر الرئيس والشرطة، وكل مؤسسات الدولة، ومصر أول دولة في التاريخ عرفت الصحافة، لما كتبت على جدران المعابد".

وتابعت زين العابدين: "كلنا إيد واحدة ونحتاج إلى إعلام حرب لمساندة الدولة المصرية، ويجب أن نكون على قدر المسؤولية، ونحن نرى عدة دول تحاربنا، لا نريد مسك العصا من المنتصف".

واستكملت زين العابدين: "زي ما جيشنا وشرطتنا بيضحوا إحنا برده لازم نضحي حتى ولو بأرواحنا ويكفيني فخرا أن الرئيس الجاسوس كان حاطط اسمي في كشف الاعتقالات، 30 يونيو هي الثورة الحقيقية، و25 يناير كانت أحداث مدبرة من أجهزة استخباراتية للنيل من الدولة المصرية لكن لدينا جيش ودولة قوية، ومازلنا في حالة حرب لذلك مسلسل الاختيار لم يذكر كل البطولات".

وأشارت زين العابدين إلى الرئيس المخلوع محمد مرسي العياط عميل في المخابرات الأمريكية واسمه الحركي جاروليم واستدرج العالم المصري عبدالقادر حلمي، وسلمه للأمريكيين والدكتوراه كانت ثمن الخيانة، وهذه طبيعة الجماعة الإرهابية.

واستكملت زين العابدين: "أردوغان مين اللي يبقى خليفة بمناسبة إيه وهو فاتح بيوت دعارة"، والشواذ، موجهة التحية لكل من شارك في ثورة 30 يونيو لأنها ثورة حقيقية.