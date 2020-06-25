حمدي المرغني يطالب بالدعاء لـ"أوس أوس" بعد وفاة نجله

طلب الفنان حمدي المرغني، عبر حسابه بإنستجرام، من جمهوره الدعاء لصديقه أوس أوس، بعد وفاة ابنه.

وكتب المرغني: "أوس أوس مش مجرد صاحب جدع، أوس أوس أخ بمعنى الكلمة، جنبي وقت الضيق قبل وقت الفرح، سند وضهر ليا، ولكل أصحابه وأهله، ودايما الضحكة مابتفارقش وشه في أصعب الظروف".

وأوضح: "قلبي واجعني عليك ياخويا، بس أنا عارف كويس أنك مؤمن بقضاء الله، ومؤمن أن علي في مكان أفضل بكتير، علي طير من طيور الله في جنته إن شاء الله، وأنا عارف إن الفراق صعب قوى، بس واثق إن ربنا هيهون عليك، بقولك الحمدلله.. ربنا يصبرك، ويخفف عليك أنت ورويدا، وتفضلوا ساندين بعض دايما في الشدة، وربنا يجعلها آخر الأحزان عليكم إن شاء الله".

وأتم: "بالله عليكم كل واحد يدعي لأوس أوس ورويدا، ربنا يرزقهم الصبر، وينزل عليهم السكينة، ويصبرهم على فراق علي، ويجعله الله شفيعا لهم، في دخولهم الجنة، ويبارك لهم في عمر".