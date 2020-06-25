اليمن: مقتل 8 حوثيين بينهم قناص في الحديدة

قُتل 8 من عناصر من الحوثيين، اليوم، جراء محاولة تسلل فاشلة، صوب المناطق المحررة، جنوب الحديدة غربي اليمن.

وذكر الإعلام العسكري للقوات المشتركة، في بيان، أن وحدات الاستطلاع، رصدت 8 عناصر بينهم قناص، ومساعد قناص من بقايا جيوب جمعة الحوثيين، لحظة تسللهم من جهة خط زبيد إلى مزارع نخيل قريبة من خطوط التماس شرق منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا، وسرعان ما تم التعامل معهم، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وأشار الإعلام العسكري، إلى أن وحدة مكافحة القناصة التابعة للقوات المشتركة، تعاملت مع القناص الحوثي وأردته قتيلا قبل أن يكمل تمركزه بين النخيل، كما تم التعامل بنجاح مع بقية العناصر الذين حاولوا الفرار.

ووزع الإعلام العسكري، مقطع فيديو يوثق لحظة التعامل مع الحوثيين.

جدير بالذكر، أن العشرات من بقايا جيوب جماعة الحوثيين المتمركزة في مناطق نائية غير ذات قيمة عسكرية جنوب التحيتا، وتعزيزات من جهة زبيد، لقوا مصرعهم وجرح آخرون خلال الأسبوعين الماضيين جراء محاولات تسلل فاشلة ضمن خروقات الحوثيين المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي ترعاه الأمم المتحدة.