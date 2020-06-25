الجيش المالي يعلن قتل 6 إرهابيين واعتقال 20 في عملية عسكرية وسط البلاد

أعلن الجيش المالي، عن تمكنه من قتل ستة إرهابيين في عملية عسكرية بمنطقة باندياكارا بوسط البلاد، وذكرت الإذاعة المالية، اليوم، نقلا عن بيان عسكري للقوت المسلحة المالية، أن الجيش تمكن أيضا من اعتقال 20 إرهابيًا ومصادرة بعض الأسلحة.

وأضافت الإذاعة المالية، أن الجيش المالي استعاد سيارتين كان الإرهابيون قد استولوا عليهما خلال هجوم على مركز أمني في وقت سابق، مشيرة إلى أن تعاون القرويين ساعد بشكل كبير في وقف الإرهابيين.

وأكدت الإذاعة، أن الإرهابيين الذين تم قتلهم كانوا يرهبون السكان ويمنعونهم من زراعة حقولهم ويقومون بنهب مواشيهم.