هدوء نسبي أمام لجان الثانوية بشارع الهرم.. وحواجز حديدية أمام المدارس

شهد محيط البوابات الرئيسية للجان الثانوية العامة بمدارس شارع الهرم بمحافظة الجيزة، هدوء نسبيا في ثاني أيام الامتحانات، حيث وضعت قوات الأمن حواجز حديدية في بداية شوارع اللجان منذ الصباح الباكر لمنع تجمهر أولياء الأمور، وتجنبا للزحام الذي ضجت به الشوارع، خاصة أمام مدرسة الشهيد أسامة أحمد محمد "أم الأبطال سابقا" الثانوية بنات، الأحد الماضي.

وسمحت قوات الأمن للطلاب فقط بالدخول إلى المدرسة، تطبيقا للإجراءات الاحترازية التي تتبعها الدولة، والتي تنص على ضرورة التباعد الاجتماعي للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وبدأت اللجان استقبال الطلاب بداية من الثامنة صباحا ولمدة ساعة واحدة، لتغلق الأبواب في تمام التاسعة وتحديدا قبل ساعة من بدء امتحان اللغة الإنجليزية.