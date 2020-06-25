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331 ألف فدان المساحة المنزرعة بمشروع المليون ونصف فدان حتى عام 2018/2019

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الوطن
09:36 ص | الخميس 25 يونيو 2020
الجهاز المركزى

الجهاز المركزى

 أصدر الجهــاز المركزي للتعبئــة العامـــة والإحصــــاء اليوم  الخميس المـوافق   25/    6/ 2020  النشـرة  السنوية لاستصلاح  الأراضي عام 2018/  2019 ومن أهم المؤشرات مايلى :

بلغ إجمالي مســاحة الأراضي المستصلحة 115.7 ألــــف فــــدان عــام 2018/ 2019 مقابل 59.2 ألف فـدان عام 2017/2018 بزيادة بلغت نسبتها 95.5٪ ويرجع ذلك إلى زيادة مساحة الأراضي المستصلحة  بشركات القطاع الخاص هذا العام .

 

   بلغـت مســاحة الأراضي الخاصة بشــــركات القطــاع الخـــاص 59.7 ألف فـــدان بنسبة  51.6%  ثم مســـاحة الجمعيــات  التعاونية  50.0 ألف فدان بنسبة 43.2 ٪ ثم المســـاحة التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية 6.0 ألف فدان       بنسبة  5.2 %    بلغـت المســــــاحة المستصلحة التابعة لمشروع المليون ونصف فدان 331 ألف فدان واحتــلت محافظــة مطروح الترتيب الأول فقد بلغت المساحة المستصلحة بها 148.5 الف فدان بنسبة  44.9 % تليهـا محافظة  المنيا بمساحة 117.1 الف فدان بنسبة 35.4 % ثم محافظـــة  الـــوادى الجديــد بمســاحة  64.6  ألف فــدان بنسبة  19.5 % 

بلغت المسـاحة المقام عليها مشـروعات الثروة الحيوانية ( إنتاج ألبـان وتسمين وتربيـة ماشيـة وأغنــام ) من الأراضي المستصلحــة  337 فدان عام 2018/ 2019 مقابل 255 فدان عام2017/2018 بزيادة بلغت نسبتها  32.2٪ ويرجع ذلك إلى زيادة إقبال الشركات على إقامة مشروعات الثروة الحيوانية.