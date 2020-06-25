1280 عالقا مصريا يغادرون الكويت عبر 8 رحلات

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، اليوم، مغادرة 1280 من العالقين المصريين في الكويت لمحافظات سوهاج، والقاهرة، وأسيوط، عبر 8 رحلات جوية.

وذكرت الطيران المدني الكويتية، في بيان صحفي، أنّ الرحلات تضمنت 5 على متنها 700 راكب إلى سوهاج، ورحلتين على متنهما 435 راكبا إلى القاهرة ورحلة واحدة على متنها 145 راكبا إلى أسيوط.

وأضافت الطيران المدني الكويتية، أنّ الشركات الناقلة لتلك الرحلات، هي شركة طيران شركة الخطوط الجوية الكويتية، وشركة طيران الجزيرة الكويتية، وشركة فلاي ايجيبت، وشركة طيران النيل، وشركة إير كايرو، وشركة العربية- مصر، بواقع 3 رحلات لشركة الخطوط الجوية الكويتية، ورحلة واحدة لكل من شركة فلاي ايجيبت، وشركة طيران النيل، وشركة إير كايرو، وشركة العربية- مصر وشركة طيران الجزيرة الكويتية.

وكانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، أعلنت أمس الأربعاء مغادرة 955 من العالقين المصريين في الكويت إلى 3 محافظات، القاهرة، وسوهاج، وأسيوط، عبر 6 رحلات جوية.