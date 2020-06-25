الأمن يغلق الشوارع المؤدية للجان الثانوية في كفر الشيخ  

أغلقت قوات الشرطة، الشوارع المؤدية للجان امتحانات الثانوية العامة، لمنع اقتراب أولياء الأمور منها، تطبيقا لتعليمات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وكثّفت القوات تواجدها أمام اللجان لمنع التجمعات والزحام أمامها.

وأنشأت مديرية امن كفر الشيخ، حرما آمنا بمحيط اللجان ووضعت الحواجز الحديدية في الشوارع، وجرى عمل تحويلات مرورية في بعض الشوارع لمرور السيارات.

وأغلقت اللجان أبوابها في تمام العاشرة صباحا، وبدأ امتحان اللغة اللغة الإنجليزية، واعلنت غرفة عمليات المحافظة، انتظام اللجان وغلقها في مواعيدها وبدأ الطلاب أداء الامتحان.

ويؤدي اليوم الخميس، 19 ألفا و413 طالبا وطالبة امتحان اللغة الإنجليزية في 84 لجنة، وسط تواجد أمني مكثف أمام اللجان لمنع اقتراب أولياء الأمور وتكدس الطلاب.