ارتفاع حصيلة قتلى زلزال جنوب المكسيك إلى 10 أشخاص

أعلنت الحكومة الفيدرالية في المكسيك ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال القوي الذي ضرب جنوب البلاد مؤخرا إلى 10 أشخاص.

وذكرت قناة "فرنسا 24" الإخبارية الفرنسية، اليوم، أن الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجة على مقياس ريختر وتبعه أكثر من 1500 هزة ارتدادية قد شعر به سكان العاصمة مكسيكو سيتي أي على بعد 700 كيلومتر من مركزه في ولاية "أواكساكا".

وكان منسق شؤون الحماية المدنية الوطنية ديفيد ليون، أعلن في وقت سابق إصابة 23 شخصا جراء هذا الزلزال القوي الذي دفع المواطنين إلى الفرار من منازلهم وأماكن عملهم وأجبر السلطات على إغلاق مصفاة للنفط بولاية "أواكساكا".

بدروه، قال حاكم ولاية "أواكساكا" أليخاندرو مراد، في وقت سابق إن الزلزال تسبب في تدمير وإلحاق الضرر بنحو ألفي منزل.

كان بابا الفاتيكان البابا فرنسيس عبر، أمس، عن تعاطفه مع شعب المكسيك في أعقاب الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد.