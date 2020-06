في يوم ميلاده.. محطات مهمة للمخرج الراحل سيدني لوميت

استطاع أن يخرج واحدا من أعظم الأفلام في تاريخ السينما بأقل الإمكانيات، 12 رجلا غاضبا يتناقشون في غرفة حول مصير أحد المتهمين، فيلم مدته ساعة و36 دقيقة للمخرج الذي أبدع سيدني لوميت، وشارك في بطولته هنري فوندا، لي جيه كوب، ومارتن بلسم.

بحسب ترتيب التقييمات يحل فيلم 12 رجلا غاضبا، في الترتيب الخامس كأعلى الأفلام تقييما في التاريخ بموقع السينما IMDB، رغم أنّه يدور داخل مكان واحد يجمع عددا من الرجال.

وترشح الفيلم الذي أخرجه سيدني لوميت، لـ3 جوائز أوسكار عام 1958 منها فئة أفضل مخرج.

ولد المخرج سيدني لوميت، 25 يونيو 1924، وشارك في إخراج 75 عملا فنيا تتنوع ما بين أفلام ومسلسلات ورحل عن الحياة 9 أبريل 2011.

أول عمل شارك سيدني في إخراجه كان مسلسل CBS Television Workshop عام 1952، أما آخر أعماله فيلم Before the Devil Knows You're Dead عام 2007، في ولاية نيويورك.

ترشح سيدي لوميت لعدد من الجوائز من 5 ترشيحات أوسكار، أولها عام 1958 عن فيلم 12 Angry Men ، ثانيها عام 1976 عن فيلم Dog Day Afternoon من بطولة آل باتشينو.

أما الترشيح الثالث لسيدني كان عام 1977 عن إخراجه فيلم Network، والرابع عام 1982 عن فئة أفضل سيناريو مقتبس لمشاركته في كتابة فيلم Prince of the City، والترشيح الخامس عن إخراجه فيلم The Verdict عام 1983.

وفي عام 2005 كرمت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة المخرج سيدني لوميت بالجائزة الفخرية، وترشح "لوميت" لـ6 جوائز جولدن جلوب وحصد واحدة عن فيلم Network. وترشح سيدني لوميت 8 مرات لجائزة بافتا.

وبجانب إبداعه في إخراج عدد من الأعمال كتب لوميت 4 أفلام ومسلسل وشارك في إنتاج 9 أعمال.