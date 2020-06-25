اليابان تحتج على تسمية الصين لمناطق بقاع البحر بأسماء جزر متنازع عليها

قدمت اليابان، اليوم، احتجاجا ضد تسمية الصين مؤخرا لمناطق في قاع بحر الصين الشرقي بأسماء من بينها تلك التي تطلقها بكين على مجموعة الجزر المتنازع عليها بين البلدين.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، في مؤتمر صحفي، اليوم، إن "هنالك بعض الأسماء التي تستند إلى افتراض الصين بشأن امتلاكها لجزر سينكاكو . ولكن تغيير الأسماء لن يغير حقيقة أن سينكاكو هي جزء لا يتجزأ من أراضينا"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.

وكشفت وزارة الموارد الطبيعية الصينية، أمس الأول الثلاثاء، عن قائمة بأسماء 50 منطقة في قاع البحر، من بينها ثلاث مناطق أطلقت عليها دياويو الاسم ذاته الذي تطلقه بكين على الجزر غير المأهولة والتي تزعم أحقيتها بها.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أقر مجلس مدينة إيشيجاكي الياباني مشروع قانون الاثنين الماضي لإعادة تسمية منطقة إدارية تغطي جزر سينكاكو تحت سلطتها من "تونوشيرو" إلى "تونوشيرو سينكاكو".

وغالبًا ما انتهكت السفن الصينية المياه الإقليمية اليابانية المحيطة بسينكاكو منذ وقت سابق من هذا العام، متجاهلة تحذيرات خفر السواحل الياباني.

وكانت وزارة الخارجية الصينية قد أدانت تحرك مدينة "إيشيجاكي" اليابانية لتغيير اسم جزر "دياويو" الاثنين الماضي، واصفة ذلك بأنه "استفزاز خطير للسيادة الإقليمية للصين".