تقرير روسي: الصين تستعد للاستغناء عن الدولار الأمريكي

رصد تقرير للموقع الإلكتروني الروسي "إكسبيرت"، المتخصص في الشؤون الاقتصادية، اليوم، خطوات صينية حثيثة تمهد للتوقف عن التعامل بالدولار الأمريكي، لافتا إلى أنّ بكين تقوم حاليا بتخزين الذهب لأغراض استراتيجية.

وأشار الموقع الروسي، إلى أنّ شركات تعدين الذهب الصينية تقوم بنشاطات واسعة النطاق في مجال استخراج الذهب وتُقبل على شراء مؤسسات صناعية أخرى للتعدين حول العالم بنشاط ملحوظ.

وأوضح التقرير، أنّ أحدث الصفقات الصينية في هذا الميدان هي شراء شركة Zijin Mining Group الصينية أوائل يونيو الجاري شركة Guyana Goldfields المنتجة للذهب متوسط ​​المستوى، مقابل 323 مليون دولار كندي، مضيفا أنّ هذه الشركة أنتجت العام الماضي نحو 150 ألف أوقية من الذهب، وأصرت شركة التعدين الصينية على الاستحواذ عليها، رغم ارتفاع سعرها بنسبة 35% بسبب منافسة شركات أخرى.

وأشار موقع "إكسبيرت" الروسي، إلى أنّ الشركة الصينية استحوذت في مارس الماضي على شركة التعدين Continental Gold Inc، التي تحوز على "بوريتيكا"، والتي تعد أحد أكبر مشاريع إنتاج الذهب في العالم عالي الجودة باحتياطي يقدر بنحو 3.7 مليون أونصة، مقابل 1.3 مليار دولار كندي.

وأكد الموقع، أنّ الصين أصبحت الآن، بعد تملكها لهذه الأصول الأجنبية الجديدة، أكبر منتج للذهب في العالم، مشيرا إلى أنّ هذا السلوك يدل على أنّ بكين تخزن الذهب لأغراض استراتيجية، وأن بكين دأبت على إرسال إشارات للعالم مفادها أنّ هيمنة الدولار يجب أن تنتهي.

وأوضح التقرير، أنّ التوجه الصيني اكتسب قوة جديدة في ظل المواجهة مع الولايات المتحدة وتهديد واشنطن بفرض عقوبات على بكين، كما لم يستبعد التقرير أن يكون لدى الصين مخططات لتغيير النظام المالي العالمي الحالي الذي يعتمد على الدولار الأمريكي، إلى آخر يرتكز على معيار الذهب، ما يسمح بتنفيذ الهدف الجيوسياسي الرئيسي للصين، المتمثل في التخلص من منظومة تسوية التعاملات بالدولار.