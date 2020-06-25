إنشاء 151 مدرسة جديدة بالبحيرة بتكلفة مليار و34 مليون جنيه

أكدت محافظة البحيرة، أن قطاع التعليم ما قبل الجامعي هو أحد أولويات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعلى قائمة المشروعات القومية التي توليها الدولة اهتماما كبيرا، وذلك من خلال العمل على تطوير وإصلاح التعليم والارتقاء بالعملية التعليمة وتهيئة الأجواء المناسبة، وإنشاء المدارس الجديدة وتحسين الأداء الوظيفي للمعلمين والارتقاء بمستوياتهم ومهاراتهم لتقديم خدمات تعليمية جيدة للطلاب.

وقال الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه تم خلال العامين الماضيين إنشاء 151 مدرسة جديدة بنطاق المحافظة، بتكلفة إجمالية تقدر بمليار و34 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من تسليم 80 مدرسة بتكلفة 504 مليون جنيه.

كما إنه جار العمل بـ52 مدرسة أخرى بتكلفة 401 مليون جنيه، بالإضافة لعدد 4 مدارس بقرى حياة كريمة بتكلفة 26 مليون جنيه، كما تم الإسناد لـ15 مدرسة بتكلفة 103 مليون جنيه وجار تسليم المواقع.

بالإضافة إلى استمرار أعمال الصيانة الشاملة والبسيطة لجميع مدارس المحافظة من مبان وأسوار وتوصيلات كهربائية ودورات مياه.