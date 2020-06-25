أسعار النفط تتراجع وسط مخاوف زيادة المعروض وارتفاع إصابات كورونا

تراجعت العقود الآجلة للنفط خلال تعاملات اليوم، بفعل مخاوف متعلقة بزيادة المعروض نتيجة ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة، ووسط متابعة مستجدات جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19"، فيما تشهد بعض المناطق في الولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية زيادة كبيرة في عدد الإصابات مع بدء تخفيف إجراءات الإغلاق.

وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أغسطس بنحو 0.27% لتصل إلى 40.20 دولار للبرميل، وهبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 0.53% عند 37.81 دولار للبرميل، بعدما انخفضت بنحو 7.3% عند تسوية تعاملات أمس الأربعاء.

ويتخوف المتعاملون في أسواق السلع من أنّه رغم تخفيف الإجراءات الإحترازية التي كانت موضوعة لمنع تفشي "كوفيد-19"، يواصل المستهلكون البقاء في منازلهم في ظل استمرار ظهور حالات جديدة ومخاوف بشأن موجات جديدة من الانتشار.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء عن ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة لأعلى مستوى على الإطلاق للأسبوع الثالث على التوالي، عند 540.7 مليون برميل، إذ ارتفعت بمقدار 1.4 مليون برميل.​