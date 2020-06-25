"الريف المصري" تعلن تسليم 900 ألف فدان مخصصة لزراعة كل أنواع المحاصيل

قال المهندس عاطر حنورة، رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصرية، إن المساحات المطروحة من مشروع زراعة "المليون ونصف فدان" قرابة 900 ألف فدان، حيث تم تخصيص مساحات كبيرة لكبار وصغار المزارعين، لافتا إلى أن الأراضي تم تسليمها للمستحقين، البعض منهم زرع بالفعل، وهناك أجزاء في الأراضي لها وضع يد فتم تقنينها بعدما قام المخالفون بزراعتها.

وأضاف "حنورة" خلال اتصال عبر "سكايب" بنشرة أخبار "dmc"، المذاعة على شاشة قناة "dmc"، من تقديم الإعلامية إيمان عبدالخالق، أن مشروع يهدف للتكامل مع المشروعات الأخرى، وأهمها المشروع القومي للطرق، لافتا إلى أن أراضي الشركة جميعها على طرق رئيسية منها منطقة المغرة بمساحة 262 ألف فدان، حيث تم شق طريق يربط طريق الضبعة بالواحات البحرية وسينتهي نهاية يونيو 2020.

وأشار "حنورة"، إلى أنه تم إنشاء مناطق سكنية وخدمية تضم "سوبر ماركت" وأفران وصيدليات ووحدات تجارية وورش صناعية وفندقية ووحدات صحية، لافتا إلى أن أراضي الشركة في مناطق متنوعة ويتحكم فيها المياه والمناخ ونوعية التربة.

وأوضح أن الأراضي التي تقع في منطقة الفرافرة تصلح لمحاصيل مثل القمح والشعير، بينما أراضي منطقة المغرة فيها نسبة ملوحة في الآبار ولا يصلح زراعة مثل تلك المحاصيل بها، ولكن يزرع فيها الجوجوبا والزيتون، موضحا أن أراضي غرب المنيا من الأراضي الخصبة ويصلح فيها زراعة كل أنواع المحاصيل.