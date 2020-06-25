الاتحاد الأوروبي: سنحمي حدودنا الخارجية وسيادة اليونان

أبرزت وكالة "نوفا" الإيطالية، تصريحات جوزيب بوريل، الممثل السامي للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، حول تأكيده على عزم الاتحاد الأوروبي حماية حدوده الخارجية وسيادة اليونان، وذلك أثناء زيارته برفقة وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، لمدينة كاستانيا، على الحدود بين اليونان وتركيا.

وقد نقلت صحيفة "كاثيمريني" اليونانية، عن "بوريل"، قوله إن "مخاوف اليونان لا تنفصل عن مخاوف الاتحاد الأوروبي"، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

وأمس الأربعاء، جددت الخارجية اليونانية إدانتها لابتزاز النظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان، لدول الاتحاد الأوروبي بقضية اللاجئين، وقالت في بيان رسمي عقب زيارة الممثل السامي للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، لوزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، بمدينة كاستانيا الحدودية: "هذا هو المكان الذي شهد فيه المجتمع الدولي قبل أقل من 4 أشهر ما لا يمكن تصوره، من استغلال الجانب التركي، لآمال عشرات الآلاف من المدنيين الذين يبحثون عن حياة أفضل".