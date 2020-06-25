صور.. كواليس كليب "غمض عينك ريميكس" لكايروكي

أقدم عددا من محبي فرقة كايروكي، على إنتاج وتصوير وإخراج أغنية "غمض عنيك" التي ظهرت للمرة الأولى قبل 5 سنوات في ألبوم "ناس وناس".

وقدمت الفرقة نسخة ريميكس من الأغنية ضمن حفل أون لاين حمل عنوان "كايروكي من الاستوديو"، في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا، ومنع إقامة الحفلات الغنائية وتعليق بعض الأنشطة.

وجسّدت الفنانة والموديل ليندا عليم، رؤية الكليب الجديد من منظور مختلف، بين الرقص والأداء الاستعراضي، تحت إدارة المخرج مروان فؤاد، ومدير التصوير يوسف تايه، وستايليست رنالينا عليم، وميك اب نور بربري، مع لمسة تصميم الأداء الراقص لندى محمد، وجاء الإنتاج لشركة ماي فيلمز.

ويهدف الكليب لتقديم رؤية فنية وواقعية للأغنية التي تعطي ولو القليل من دفعات الأمل، للنظر للحياة الحالية من منظور إيجابي عبر كلماتها: "الدنيا دوامة ومفيش عوامة سيب نفسك خالص وكفاية دراما، الدنيا سهلة مش مستاهلة متفكرش في بكرا دلوقتي أحلى".