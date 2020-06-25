أوقاف الدقهلية: غلق المساجد بعد اكتمال العدد وفقا للعلامات المحددة

حدد الشيخ طه زيادة، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، ضوابط فتح المساجد، ومنها غلق الأبواب عند اكتمال العدد وفق العلامات المحددة، وعدم فتح دورات المياه نهائيًا، أو مصليات السيدات، ودور المناسبات.

وتشمل الضوابط أيضًا عدم السماح بدخول الجنائز أو صلاة الجنازة، أو عقد القران، أو أي مناسبات اجتماعية، إضافة إلى عدم فتح أي أضرحة أو مقامات نهائيًا، أو فتح الأبواب المؤدية إليها، واستمرار تعليق صلاة الجمعة لحين إشعار آخر.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده اليوم مع مديري الإدارات الفرعية اليوم، بحضور الدكتور محمد حسين جاد مدير الدعوة، والشيخ أحمد عبد النبي، رئيس قسم المساجد الحكومية بالمديرية، وذلك بمقر دار مناسبات مسجد أبو دبوس بالمنصورة، لمناقشة تنفيذ الضوابط والتعليمات التى حددتها الوزارة لفتح المساجد.

وشدد وكيل الوزارة على عدم إقامة أي دروس أو ندوات أو مقارئ أو أنشطة سوى أداء الصلوات الخمس فقط، وعدم تشغيل أي "كولديرات" أو ترك أي مبردات مياه أو نحوها داخل المسجد، وكذلك عدم فتح أي مكتبات داخل المسجد.

كما أكد على عدم استخدام مكبرات الصوت الخارجية إلا في الأذان فقط، وأن تكون الإقامة والصلاة بالمكبرات الداخلية فقط، أو بدون مكبرات صوت إذا كان العدد قليلًا، مشيرًا إلى ضرورة تواجد الإمام أو المسؤول عن المسجد في جميع الصلوات، وعدم ترك مفاتيح المسجد مع أي شخص كان من غير العاملين بالأوقاف.

وأوضح أن فتح المسجد سيكون قبل موعد الأذان بعشر دقائق فقط، والإقامة عقب الأذان مباشرة، وسيتم غلق المسجد بعد الصلاة بعشر دقائق وبما لا يجاوز نصف ساعة على الأكثر بعد الأذان في جميع الصلوات.

وأوضح أنه سيتم الاقتصار في هذه المرحلة على فتح المساجد فقط دون الزوايا أو المصليات، وفي حالة الضرورة لعدم وجود مسجد نهائيًا بالمنطقة يتم الفتح على قدر الضرورة، وذلك بعد موافقة كتابية من مدير المديرية وتحت إشرافها بذات الضوابط المذكورة.