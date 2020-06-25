الأدوية الأوروبية توصي بـ"رمديسيفير" لعلاج كورونا

أوصت وكالة الأدوية الأوروبية، اليوم، بالسماح بـ"تسويق مشروط" لعقار رمديسيفير المضاد للفيروسات في الاتحاد الأوروبي لمعالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وفي بيان لها، ذكرت الوكالة التي يوجد مقرها في لاهاي إنّ "رمديسيفير هو أول دواء ضد كوفيد-19 يوصى بالسماح باستعماله في الاتحاد الأوروبي"، وفقا لما نشره وقع "سكاي نيوز عربية".

وأشارت، في البيان، إلى أنّ هذه التوصية يجب أن تحظى بموافقة المفوضية الأوروبية.

و"رمديسيفير"، دواء ابتكرته شركة "جيلياد ساينسز" العالمية، وحصل على ترخيص استخدام الطوارئ لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد بمستشفيات أميركا وبريطانيا، واليابان.

وأجريت حتى الآن تجربتان إكلينيكيتان على استخدام "رمديسيفير" في علاج المرضى المصابين بالفيروس، وكانت نتائج كل منهما إيجابية، ما أسهم في سرعة التعافي للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، رغم أنّ الفعالية الكاملة والسلامة الخاصة بالعلاج لا تزال قيد التحقيق.

وكانت "جيلياد ساينسز" بدأت اختبار هذا العقار، بعد أن أظهر نجاحا في مواجهة النسخة السابقة من فيروس كورونا المعروفة بمتلازمة الشرق الأوسط، وفيروس سارس.

وذكرت أيضا أنّ هذا العقار استخدم في حالات الطوارئ إبان تفشي فيروس إيبولا في أفريقيا.