"المصري للتأمين" ينعقد لمناقشة خطة عمل الاتحاد وموازنته

اجتمع مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين من خلال أحد تطبيقات اجتماعات الأون لاين وذلك لمراجعة خطة عمل الاتحاد المصري للتأمين وموازنته التقديرية للعام 2020-2021 لإقرارها ورفعها إلى الجمعية العامة للاعتماد هذا بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى المتعلقة باللجان الفنية والشئون الإدارية الداخلية بالاتحاد المصري للتأمين.

قال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن العالم منذ بداية هذا العام 2020 يواجه أوضاعا صحية واقتصادية صعبة جدا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19 والتي فرضت مجموعة من التحديات والمخاطر الجديدة التي لم نواجها متجمعة من قبل.

وأضاف أنه في ضوء هذا الواقع الجديد، وتأثر كافة القطاعات الاقتصادية على وجه العموم وقطاع صناعة التأمين وإعادة التأمين بوجه خاص ولكون الاتحاد المصري للتأمين يعتبر هو الجهة التنظيمية وواجهة قطاع التأمين المصري، فقد كان لذلك تأثيره الكبير عند التفكير في استراتيجيات الاتحاد المصري للتأمين للمرحلة القادمة والتي تم وضعها بعناية وحرص لمحاولة منا لمجابهة التحديات الحالية والقادمة ودعم صناعتنا بشكل عام وشركات التأمين الأعضاء بالاتحاد المصري للتأمين بوجه خاص.

وأشار إلى أن هذه الاستراتيجيات تمت صياغتها ضمن خطة عمل الاتحاد المصري للتأمين وتم محاولة استثمار كافة الأدوات والموارد البشرية والمادية المتاحة بالاتحاد لتحقيق هذه الاستراتيجيات ووضع الآليات لقياس تأثيرها وفاعليتها مقارنة بالمخرجات المتوقعة.