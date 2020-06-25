سفير روسيا لدي مصر يزور المركز الروسي للعلوم والثقافة بالإسكندرية

قام السفير الروسي لدي مصر، جيورجي بوريسينكو، اليوم، بزيارة المركز الروسي للعلوم والثقافة بالإسكندرية، بحضور قنصل عام روسيا بالإسكندرية، رشيد صديقوف، ومدير المركز القنصل مراد جاتين.

وتعرف السفير الروسي على الأنشطة والفعاليات التي ينظمها المركز، خاصة أن العام الجاري 2020 يمثل أهمية خاصة في علاقات التعاون التاريخية بين الدولتين، حيث يجري الاحتفال بالعام الثقافي المصري الروسي.

وقال مدير المركز الروسي للعلوم والثقافة بالإسكندرية، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن سفير روسيا قام بزيارة المركز في إطار تواجده بالإسكندرية، مؤكدا على مكانة الثغر وأهميتها وما تمتلكه من مميزات حضارية وثقافية واقتصادية.

وأكد على قوة العلاقات المصرية الروسية التي تشمل مختلف المجالات، مشيرا إلى أن تلك العلاقات في تقدم دائم ومستمر.

وأوضح جاتين، أن هناك مشروعات عملاقة يجري تنفيذها بين البلدين تعكس وتجسد حجم التعاون الكبير بين الجانبين، مشيرا إلى أنه قدم شرحا لسفير روسيا حول الأنشطة والفعاليات التي ينظمها المركز في الفترة الحالية، مستعرضا الخطط المستقبلية في تنفيذها بالمركز في إطار مراعاة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقدم "جاتين"، عرضا للأنشطة المتنوعة التي يقدمها المركز في مختلف المجالات الفنية والأدبية والدورات والتي استمرت إقامتها عبر شبكة الإنترنت في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.