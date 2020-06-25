حملة نظافة مكبرة وتحرير 3 محاضر بيئة بمركز ومدينة أبوصوير

أعلن اللواء خالد إسماعيل محجوب رئيس مركز ومدينة أبوصوير أنة تم عمل حملة نظافة فى منطقة السلام وتم عمل نظافة للطرق الداخلية ورفع صناديق القمامة بالطرق العامة بالمدينة بواسطة سيارة المكبس ورفع القمامة من أماكن التجمعات الوسيطة وعمل صيانة أعمدة الكهرباء والكشافات بعزبة السلام كما تم رش وتعقيم مبنى مركز ومدينة أبوصوير والمساكن المجاورة بالمجلس و تحرير 3 محاضر بيئة وعرضهم على النيابة.

جاء ذلك بناءا على توجيهات اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، وتحت إشراف نصر جيد نائب رئيس المركز والمدينة وإدارة تحسين البيئة والعمال.

وأكد محجوب على أن حملات النظافة مهمة جدًا لمنع انتشار الأمراض والميكروبات، مشددًا على ضرورة أن يتولى المجتمع المدى مسئولياته ويقوم بتوعية تعليم الأهل والجيران بضرورة النظافة، مشيرًا إلى أن الصرف الصحى يسبب أزمة كبيرة والدولة تسعى جاهدة لإدخال جميع القرى تحت مظلة الصرف الصحى ووعد أهالى الوحدة المحلية بقرية السبع آبار، أنه سيتدخل لإنهاء أزمة الصرف الذى انتهى بعدد من القرى ولم يبدأ العمل فى القرية، كما وعدهم بحل مشكلة عدم صيانة أعمدة الكهرباء وإنارتها.

وطالب رؤساء القرى بعمل معاينة لجميع الأعمدة المتواجدة بالشوارع وإعادة إحلال وتجديد المتهالك منها.