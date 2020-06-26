تصوير أغنية وطنية جديدة بمدينة الإنتاج بعنوان "قوة مصر"

تقوم مدينة الإنتاج الإعلامى حالياً بتصوير أغنية وطنية جديدة بعنوان "قوة مصر" سوف تعرض بعدد من القنوات الفضائية المختلفة في الأيام المقبلة بالتزامن مع احتفالات مصر بذكرى ثورة 30 يونيو.

وتبرز الأغنية العديد من الإنجازات الحديثة والمشروعات الكبرى التى تشهدها البلاد حالياً، إضافة إلى احتوائها على بعض المشاهد التاريخية التى تعكس حضارة وعظمة مصر.

كما تبرز الأغنية أيضا صوراً لعدداً من شهداء مصر تكريما لتضحياتهم التي قدموها للوطن، وتضم مشاهد الأغنية بعضاً من المواقف الإنسانية التى تعبر عن تكاتف وتلاحم الشعب المصرى.

وتم تصوير الأغنية بالكامل داخل استديوهات مدينة الإنتاج الإعلامى ومناطق التصوير المفتوحة بها، والتى تظهر التنوع والتطور الكبير الذى حدث لها فى الفترة الأخيرة.

وقد وفرت المدينة كافة الإمكانيات الفنية والتكنولوجية، من مونتاج وتصوير وتسجيل الصوت لإخراج العمل بأفضل صورة.

وأغنية "قوة مصر" من إنتاج مدينة الإنتاج الإعلامى، وكلمات الشاعر الكبير جمال بخيت، ومن ألحان وتوزيع محمد ضياء، ومهندس الصوت ياسر أنور، ومن إخراج الدكتور هاني أبو الحسن.

وقام بالأداء الغنائى والتمثيلى كل من ندى مدحت، رغدة إبراهيم، محمد فارس، عمر حبيب، وهم من المواهب الفنية الشابة الجديدة.