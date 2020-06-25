إلكترونيا.. طريقة الاستعلام عن الطعون الجنائية برقم القضية

بسبب انتشار جائحة كورونا، أصبح الكثيرون رهن العزل المنزلي، لكن بسبب التكنولوجيا أصبح بالإمكان التحكم في جميع الأمور الحياتية، بما فيها القضايا الجنائية.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية طريقة الاستعلام عن الطعون الجنائية بالرقم الكلي للقضية إلكترونيًا، وفقا للموقع الرسمي الخاص بمحكمة النقض المصرية، استمرارًا لسلسلة خدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

طريقة الاستعلام عن الطعون الجنائية إلكترونيًا

ـ يتم ذلك من خلال الدخول على الموقع الرسمي الخاص بمحكمة النقض المصرية من هنـــــــــا.

ـ الضغط على خدمة الطعون الجنائية الإلكترونية.

ـ اختيار استعلام بالرقم الكلي.

ـ ادخال الرقم الكلي للقضية، بعدها ستظهر التفاصيل.

وكان وجه وزير العدل بعودة العمل كليًا بالمحاكم وديوان عام الوزارة والمصالح التابعة لها، في إطار مواكبة توجه الدولة بالتعايش مع فيروس كورونا مع الأخذ بالاحتياطات اللازمة.