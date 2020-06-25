حمودة: المواطن عليه مسؤولية بالتقدم بطلبات للتصالح مع مخالفات البناء

تحدث النائب عماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أن قانون التصالح في مخالفات البناء صدر في يوليو العام الماضي وطلبنا معرفة المعوقات أمام تنفيذه وتم معرفة المعوقات والعمل على تيسيرها.

وأضاف حمودة، خلال مداخلة مع الإعلامي مصطفى بكري، في برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية صدى البلد، أنه تم إقرار مجموعة من التيسيرات وتعديل القانون للتيسير على المواطن وصدرت اللائحة التنفيذية في نهاية مارس 2020 على أن يقتصر القانون على 6 أشهر فقط.

وتابع، أن من تقدم للتصالح 30 ألفا من ضمن 3 ملايين مخالفة وهي نسبة ضئيلة في 3 أشهر، مشيرا إلى أن المواطن عليه مسؤولية بالتقدم بطلبات للتصالح.