رئيس حزب المصريين: ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من حرب أهلية

قال الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن ثورة 30 يونيو، هي أعظم حدث في تاريخ الدولة المصرية لأنها أنقذت مصر من براثن الإرهاب الأسود، وأفشلت مخططات أهل الشر التي كانت تُحاك ضد الوطن، ولولاها لأصبحت مصر مثل اليمن وسوريا وغيرها من الدول التي تعاني الأمرين بسبب الإرهاب المسلح والميليشيات ومرتزقة جماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف "أبو العطا"، في بيان اليوم، إن ثورة 30 يونيو أنقذت المنطقة بأسرها من حكم جماعة الإخوان الإرهابية، واستطاعت بدورها الترسيخ لدولة مدنية ديمقراطية حديثة، موضحًا أن هذه الثورة العظيمة علامة بارزة ومضيئة في تاريخ مصر الحديث لأنها أنهت بدورها على حلم جماعة الإخوان الإرهابية المُتمثل في دمار وتمزيق مصر وتحويل سيناء إلى إمارة لهم.

وتابع رئيس حزب المصريين، أن ثورة 30 يونيو، أنقذت مصر من حرب أهلية كان كل هدفها تمزيق وتدمير الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية المتماسكة، مشيرًا إلى أن ثورة 30 يونيو باختصار أعادت الدولة المصرية مرة أخرى من أيدي الجماعة المارقة والخبيثة، وستزداد قيمتها عامًا بعد الآخر لما تسببت فيه من إنقاذ للدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية.

وأوضح، أن الرئيس السيسي استطاع بفضل إخلاصه لشعبه وعمله الدؤوب وعشقه للدولة المصرية أن يكتسب حب واحترام حكومات وشعوب العالم أجمع، مشيرًا إلى أنه انتشل مصر من الفوضى والتطرف والإرهاب الذي كانت تعاني منه في عهد جماعة الإخوان الإرهابية التي كانت تُخطط لدمار الدولة وتمزيقها.

وأكد، "أبو العطا"، أن الرئيس السيسي يعمل ليلًا ونهارًا من أجل رفعة الدولة المصرية وتقدمها، ومن أجل إيجاد حياة كريمة للمواطن المصري، موضحًا أن المصريين جميعًا على ثقة في رؤية الرئيس السيسي في تحقيق أهداف تنموية حقيقية لمصر، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة تحتاج إلى التكاتف والمساندة ودعم القيادة السياسية للعبور بمصر إلى بر الأمن والسلام.

وأشار، إلى أن نجاح ثورة 30 يونيو أعاد الأمل في نفوس المصريين في استعادة دولتهم من عصابات الدم والإرهاب الأسود وقبضة الإرهاب الغاشم، موضحًا أن الرئيس السيسي خاطر بحياته، وتصدى للجماعات الإرهابية بكل شجاعة، ونال ثقة وحب المصريين في 3 يوليو، عندما استجاب لإرادة الشعب لتحرير مصر من براثن الجماعة المارقة؛ حتى أصبحت مصر بفضل الله وحكمة القيادة السياسية الحكيمة دولة مكتملة الأركان.

وأكد بيان الحزب، أن الرئيس السيسي بفضل حبه وإخلاصه وعشقه لمصر، وحد المصريين على قلب رجل واحد لمواجهة جماعات الدم والإرهاب وأحبط المؤامرات التي كانت تُحاك بمصر وتُهدد بقاء وطنهم دون أن يتحول إلى نموذج مأساوي مثل دول أخرى بالمنطقة، مشيرًا إلى أنه علاوة على ذلك نجح في إحداث نقلة اقتصادية كبيرة لصالح الشعب المصري بعد أن عانى الشعب الأمرين بسبب الأحداث الاقتصادية بعد حكم جماعة الإخوان الإرهابية، لافتا إلى نجاحه في بناء مؤسسات الدولة المصرية الحديثة المتماسكة؛ واتجه بمصر نحو التنمية الشاملة والحقيقية من خلال إقامة المشروعات القومية الكبرى والإنجازات ومشروعات البنية الأساسية من طرق وكباري وأنفاق وغيرها.