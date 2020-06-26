Shriver فيلم كوميدي جديد يجمع مايكل شانون وكيت هدسون ودون جونسون

يشارك كل من النجوم مايكل شانون، وكيت هدسون، ودون جونسون، ودافين جوي راندولف، في بطولة الفيلم الكوميدي Shriver.. بحسب موقع Variety.

الفيلم من تأليف وإخراج مايكل مارين، ويشارك في بطولته جيمي سيمبسون، زاك براف، مارك بون، جونيور وأجا نعومي كينج ومأخوذ من رواية تحمل نفس الاسم للكاتب كريس بيلدين.

وقال المنتجون للعمل، أنهم سيستأنفون تصوير الفيلم قريبًا بعد فترة توقف بسبب تفشي فيروس كورونا.

وللمخرج مايكل مراين تجربة سابقة، حيث أخرج وكتب فيلم A Short History of Decay عام 2014.

أما الممثل مايكل شانون، فشارك كممثل في أكثر من 90 عملًا فنيًا، تتنوع ما بين مسلسلات وأفلام، أولها عام 1992 من خلال مشاركته في الفيلم التلفزيوني Overexposed.

وترشح شانون لجائزتي أوسكار، الأولى عام 2009 عن دوره المساعد في فيلم Revolutionary Road، والثانية عام 2017 عن دوره المساعد في Nocturnal Animals.

أما الممثلة Kate Hudson، شاركت في أكثر من 40 عملًا فنيًا، وترشحت لجائزة أوسكار مرة واحدة عن دورها في فيلم Almost Famous عام 2001.