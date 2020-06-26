هند صبري أفضل ممثلة من مؤسسة السينما العربية عن "نورا تحلم"

اقتنصت النجمة هند صبري جائزة أفضل ممثلة عربية من مؤسسة الفيلم العربي والتي تقام سنويا.

وأعربت هند عن سعادتها بالجائزة الرابعة لها عن هذا الفيلم الذي يعبر عن هموم المرأة التونسية، متمنية أن تظل دائما تعبر عن المرأة العربية والتونسية والمصرية، مشيرة إلى أن الفيلم لا يزال يحقق نجاحا كبيرا حتى الآن.

وأضافت صبري أن سعادتها زادت بتزامن الجائزة مع عرض الفيلم عبر منصة نيتفليكس العالمية وتحقيقه معدلات مشاهدة مرتفعة وردود فعل إيجابية للغاية عبر العالم كله، وليس الشرق الأوسط فقط، وهو ما تتيحه المنصات الإلكترونية، حيث تستطيع مشاهدة أفلام متنوعة ومختلفة سواء تجارية سائدة أو نوعيات أخرى في منزلك.

كان الفيلم عرض دوليا في عدة مهرجانات عالمية كبرى حصد فيها 4 جوائز اثنتان تمثيل نسائي لهند صبري، وأفضل فيلم وجائزة تمثيل رجالي للطفي العبدلي، قبل أن يحط الرحال في بلده ليعرض بها للمرة الأولى، ووصل إجمال الجوائز 7 بعد جائزة الاتحاد العام التونسي للشغل للمخرجة المساعدة بالفيلم سوسن الجمني.

الفيلم من تأليف وإخراج هند بو جمعة وإنتاج بروباغندا عماد مرزوق، وبطولة هند صبري، ولطفي العبدلي وحكيم بومسعودي وإيمان الشريف وجمال ساسي وسيف ظريف.