لو مقدم تظلم للحصول على شقة بالإعلان الـ12.. إزاي تعرف النتيجة؟

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه سيتم غلق باب التظلمات بالإعلان الـ12 بالإسكان الاجتماعي للعملاء غير المنطبق عليهم الشروط، يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2020، وذلك للبدء في إجراءات الاستعلام الميداني لملفات العملاء المُنطبق عليهم الشروط.

وتستعرض "الوطن" طرق معرفة نتيجة طلبات التظلم كالتالي:

الدخول على الموقع الالكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

اختيار خانة التظلمات والأجوبة من هنـــــــــــــا.

إدخال الرقم القومي لصاحب الطلب.

الضغط على مشاهدة نتيجة التظلم.

ويمكن متابعة حال الطلب الخاص بالوحدة السكنية التي تقدمت لحجزها بشكل عام، من خلال الاتصال على أرقام صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على أرقام 1188 أو 5777 أو 5999 من أي تليفون محمول و090071117 من أي خط أرضي.