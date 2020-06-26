ريهام عبدالغفور تناشد جمهورها بالدعاء لرجاء الجداوي: "ادعوا لأمي"

ناشدت الفنانة ريهام عبدالغفور جمهورها بالدعاء للفنانة القديرة رجاء الجداوي التي ترقد حالياً داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى العزل بالإسماعيلية وهي تعاني من الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

ونشرت ريهام صورة للجداوي عبر حسابها الرسمي بتطبيق "انستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "أرجو الدعاء لأمي الثانية وحبيبتي وأكرم وأحن وأطيب إنسانة وأم وصديقة وزميلة، ربنا يقومك بالسلامة حبيبتي ويرجعك لينا بالف سلامة".

كانت رجاء الجداوي قد خضعت لثلاث مسحات تبين إيجابيتها، ما دفع الأطباء للإبقاء عليها داخل غرفة العناية المركزة.

وأبدت أميرة مختار، ابنة الفنانة رجاء الجداوي، ما تردد أخيراً بشأن فقدان والدتها الوعي وانخفاض نسبة الأكسجين بجسدها لـ 55%، حيث وصفت هذه الأقاويل بالشائعات عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك".