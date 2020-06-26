فيديو.. سوسن بدر: فيلم الشوق الأقرب إلى قلبي
كتب:
حاتم سعيد حسن
08:29 م | الجمعة 26 يونيو 2020
أكدت الفنانة سوسن بدر، إن فيلم "الشوق"، الذي شاركت فيه وتم عرضه عام 2010، من أقرب الأفلام المحببة إلى قلبها.
ونشرت الفنانة سوسن بدر، مقطع فيديو من أحداث فيلم "الشوق" عبر حسابها الخاص بـ"إنستجرام" وعلقت: "فيلم الشوف انتاج سنة 2010 وإخراج خالد الحجر، تأليف سيد رجب، مكياج رشاد من اكتر الأفلام القريبة لقلبي وبحب الأغنية كمان جداً الفيلم ده خد جايزة أحسن فيلم وأحسن ممثلة".
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فيلم الشوف .. انتاج سنة ٢٠١٠ و اخراج خالد الحجر تأليف سيد رجب مكياج رشاد .. من اكتر الافلام القريبة لقلبي و بحب الاغنية كمان جداً .. الفيلم ده خد جايزة احسن فيلم و احسن ممثلة في مهرجان السنيمائي ٢٠١٠ #sawsanbadr
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يذكر أن فيلم الشوق شارك في بطولته "روبي، سيد رجب، أحمد كمال، محمد رمضان وأحمد عزمي" ومن تأليف سيد رجب وإخراج خالد الحجر.
وكانت شاركت الفنانة سوسن بدر بموسم دراما رمضان الماضي في مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنان شريف منير، وكريم فهمي والفنانة يامسين عبد العزيز، كما شاركت في مسلسل "النهاية" أمام الفنان يوسف الشريف.