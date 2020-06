فيديو.. سوسن بدر: فيلم الشوق الأقرب إلى قلبي

View this post on Instagram

فيلم الشوف .. انتاج سنة ٢٠١٠ و اخراج خالد الحجر تأليف سيد رجب مكياج رشاد .. من اكتر الافلام القريبة لقلبي و بحب الاغنية كمان جداً .. الفيلم ده خد جايزة احسن فيلم و احسن ممثلة في مهرجان السنيمائي ٢٠١٠ #sawsanbadr