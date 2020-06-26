الجيش اليمني يحرر عددا من المواقع في جبهة قانية بالبيضاء

استعادت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة برجال المقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية "التحالف العربي" بقيادة السعودية، اليوم، عددا من المواقع في جبهة قانية شمالي محافظة البيضاء.

وقال قائد محور البيضاء العميد عبد الرب الأصبحي، في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية، "إن أبطال الجيش والمقاومة يخوضون معارك متواصلة ضد مليشيات الحوثي الإنقلابية في جبهة قانية لليوم الخامس على التوالي وكبدوها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح".

وأكد "الأصبحي"، أن المعيقات لن تثني الجيش والمقاومة عن مطاردة الحوثيين وتحقيق النصر الكبير بتحرير كامل البلاد.

وأشاد قائد محور البيضاء، ببسالة الجيش والدور البارز الذي اضطلع به رجال المقاومة الشعبية من أبناء قبائل مأرب والبيضاء، مثمناً الدعم والإسناد المباشر لطيران التحالف العربي في المعركة وسحقه آليات العدو وتعزيزاته القادمة إلى الجبهة.