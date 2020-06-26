تطهير مصرف "كتشنر" وإصلاح كسر في خط مياه بكفر الشيخ

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، رؤساء المراكز والمدن والقرى، بمتابعة المشروعات الخدمية التابعة للمحافظة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وإصلاح أعطال المرافق الحيوية.

وأكد المحافظ على رفع مستوى الخدمات والمرافق بمراكز ومدن المحافظة، والتواصل مع المواطنين ميدانيا، بالإضافة إلى تشغيل المنشآت الخدمية الحيوية وتطوير مكاتب خدمة المواطنين، موضحا أن الركيزة الأساسية في التنمية هو الاهتمام بتحقيق جودة الحياة للمواطن.

وتابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال تطهير مصرف الغربية الرئيسي كتشنر، وكذا إزالة البوص والحشائش على جسر المصرف للحد من انتشار البعوض والحشرات الضارة.

كما تابع اللواء خالد مرسى، رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه على مزلقان فوه، أمام مستشفى الأمومة، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وتابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، المصالح الحكومية والمنشآت الحيوية، حيث تم المرور على محطة مياه كحيلو، وروافع الصرف الصحي، وكذا المستشفى المركزي، للاطمئنان على سير العمل بهم، والتأكد من حضور النوبتجية الليلية بهم، والقيام بعملها على أكمل وجه.