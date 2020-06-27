روسيا مهتمة بمقترح ترامب حول مشاركتها في قمة "جي 7"

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم، اهتمام بلاده بمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن عقد قمة موسعة لدول مجموعة السبع الكبار "جي 7" بمشاركة روسيا وأستراليا والهند وكوريا الجنوبية.

وأوضح ريابكوف، في تصريح صحفي نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، "موقفنا يكمن في أن هذا المقترح يثير اهتماما، ونحن بالطبع ندرس ما عرضه الرئيس الأمريكي".

وأضاف المسؤول الروسي، "أن روسيا في نفس الوقت تعتبر أن منصة (جي 7) أصبحت قديمة ولا تعكس معادلة القوة في الساحة الدولية"، لافتا إلى أن بلاده تعطي الأولوية للعمل في إطار مجموعة (جي 20) و(بريكس)".

وتابع ريابكوف قائلا: "إن مجموعة السبع ليست هي نفسها كما كانت من قبل، وأن هذا الأمر انعكاس للعمليات الموضوعية لتشكل نظام متعدد الأقطاب"، مشددا على أن العمل في إطار مجموعة السبع بالشكل، الذي يعرضه الجانب الأمريكي، يعكس نظرة أحادية الزاوية للقضايا الدولية خاصة لأنه لا يشمل الصين.

وكان ترامب، أعلن في 30 مايو الماضي أنه قرر تأجيل قمة "جي 7" في الولايات المتحدة من أواخر يونيو الجاري إلى سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أنه يسعى إلى دعوة زعماء روسيا والهند وأستراليا وكوريا الجنوبية، وهي دول لا تدخل ضمن المجموعة، للمشاركة في هذا الاجتماع.