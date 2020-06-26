الأم قتلت عيالها.. 7 أطفال ضحية 3 جرائم والفاعل "ست الحبايب"

بكل غلظة وقسوة قلب، أغفلت عدد من الأمهات أنهن نبع الحنان ومصدره الأول لأطفالهن، وبدلا من أن يكن نداء محبة أصبحن مندوبات ملك الموت، وتحولن لقتلة يُزهقن أرواحهم بلا شفقة ولا هوادة، وتعددت الأسباب والدوافع وراء تلك الوقائع، فمنها الٰخلافات التي كان من الممكن حلها، أو غرق الأم في شهواتها والدخول في علاقة مع آخر، فيلجأن للطريق الأسرع للتخلص من أي عقبات وهي قتل الأبناء.

وترصد "الوطن" في هذا التقرير 3 جرائم قتل ارتكبتها أمهات في 3 محافظات مختلفة، وراح ضحيتها 7 أطفال دون ذنب أو جريرة، آخرها القضية التي هزت منطقة شبرا الخيمة، حيث قتلت أم طفلتيها خنقًا، انتقاما من زوجها، بسبب الخلافات المستمرة بينهما.

أم "تنحر" طفلتيها بالهرم

هذه القصة، جاءت في القضية رقم 2490 لسنة 2014 جنايات الطالبية، حيث أكدت التحقيقات قالت إن الأم "عبير.أ.أ"، سأمت من الحياة مع زوجها، فلم تجد حلا إلا الانتقام منه، فقتلت طفلتيها "شهد وشاهيناز" عمدا مع سبق الإصرار، ذبحًا، مساء يوم 19 اغسطس 2014، وقالت النيابة في أمر إحالتها "إن المتهمة نحرت طفلتيها كالشاة".

وشرحت التحقيقات التي باشرها المستشار أسامة حنفي، رئيس نيابة حوادث جنوب الجيزة الأسبق، تفاصيل الواقعة، حيث خططت الأم للانتقام من زوجها، واستلت سكينا ثم أسرعت نحو المجني عليها الأولى "شهد" وأحكمت قبضتها عليها وذبحتها، ثم اتجهت ناحية المجني عليها الثانية "شاهيناز" ولم ترحمها رغم بكائها، وأحكمت قبضتها عليها وذبحتها، وحاولت الأم المتهمة ذبح نفسها إلا أن محاولتها باءت بالفشل، وألقي القبض عليها، وبجلسة 13 سبتمبر 2017، عاقبتها محكمة الجنايات بالإعدام شنقا حتى الموت.

أم تخنق أطفالها الثلاثة في دمياط

في يناير الماضي، عاقبت محكمة جنايات دمياط الأم "سلوى محمد" بالاعدام شنقا حتى الموت، لإدانتها بقتل أطفالها الثلاثة نور ونادين ومهند، خنقا ووضع جثثهم على سرير واحد، يوم 13 مارس 2015، بسبب خلافاتها المستمرة مع زوجها، فصلا عن رغبنا في الارتباط بشاب تعرفت عليه عبر موقع التواصل الاجتماعي.

التحقيقات قالت ان الأم القاتلة اعتبرت أطفالها عقبة امام انفصالها عن والدهم والارتباط بالشاب الثاني، فقررت التخلص منهم، حيث بدأت بابنتها "نادين" وخنقتها أثناء نومها حتى فاضت روحها، ثم بالطفلة "نور" التي كانت نائمة أيضًا، وظلت تقاوم ولكن خارت قواها سريعا وفاضت روحها، ثم جاء الدور على "مهند" الذي اخبرها انها جائع، لكن الشيطان تملكها وأعماها، فنخقته كما فعلت بشقيقتيه، وفاضت روحه.

وقالت الأم القاتلة في التحقيقات إن الواقعة استغرقت منها 30 دقيقة، بواقع 10 دقائق لكل جثة.

أم تقتل طفلتيها بشبرا الخيمة

استغلت الأم، صباح اليوم الجمعة، خروج زوجها للعمل، وتوجهت إلى غرفة نوم طفلتيها "ريتاج"، 7 سنوات، و"جنا" 6 سنوات، وبدون تفكير، أطبقت عليهما وكتمت أنفاسهما واحدة تلو الأخرى حتى تأكدت أنهما فارقا الحياة، ثم توجهت إلى السوق، وعادت وأطلقت صرخاتها مدعية اكتشافها وفاة الطفلتين.

واعترفت الأم خلال التحقيقات التي باشرها المستشار عمرو عوض، رئيس نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، بارتكاب الواقعة، بسبب الخلافات المستمرة مع زوجها، وكشفت المعاينة أن جسدي الطفلتين بهما اثار خنق بالرقبة، وهو ما تطابق مع اعترافاتها.