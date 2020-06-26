"سوء الرجالة" فيلم روائي يجمع باسم سمرة ونجلاء بدر

يخوض الفنان باسم سمرة، تجربة سينمائية جديدة، من خلال فيلم سوء الرجالة.

وبدأ الفنان باسم سمرة، تصوير مشاهده في فيلم سوء الرجالة، وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

فيلم سوء الرجالة، بطولة باسم سمرة، نجلاء بدر، أحمد وفيق، انتصار، سيناريو وإخراج نيفين شلبي.

ونشرت مخرجة الفيلم نيفين شلبي، صورة تجمعها بالفنان باسم سمرة، خلال تواجدهم ب "اللوكيشن"، مصحوبة بتعليق "أول يوم تصوير مع النجم باسم سمرة، في الفيلم الروائي الطويل ، سوء الرجالة".

ومن أفلام باسم سمرة، "الفرح، المدينة، مرسيدس، صندوق الدنيا".

تعاون الفنان باسم سمرة، مع كبار المخرجين، منهم يوسف شاهين، من خلال الفيلم القصير "القاهرة منورة بأهلها"، ومع يسري نصرالله في فيلم "مرسيدس".