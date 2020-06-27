لندن: على الحوثيين السماح للأمم المتحدة بفحص خزان صافر

قال السفير البريطاني في اليمن مايكل آرون، اليوم، إنه يجب على الحوثيين السماح للأمم المتحدة بفحص خزان صافر في الحديدة.

وحذر السفير البريطاني، من أن ملايين المزارعين اليمنيين والصيادين سيتضررون بشدة إذا حدث تسرب نفطي من "القنبلة الموقوتة" صافر، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

كما حذر الدبلوماسي البريطاني، الحوثيين من عواقب عدم السماح للأمم المتحدة بفحص خزان صافر النفطي في الحديدة.

والسفينة "صافر" المهجورة، التي ترسو قبالة ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة غرب اليمن، تشكل قنبلة موقوتة بسبب توقف صيانتها منذ 5 سنوات، وسط تقارير عن احتمالات انفجارها والتسبب بأكبر كارثة بيئية في العالم.

وأكدت الأمم المتحدة، للمرة الثانية، أن الحوثيين، رفضوا السماح بوصول خبرائها لتقييم وضع الخزان.