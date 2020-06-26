التوحيد والنور: إغلاق الصفحة المزورة المسيئة لنا.. وسنتخذ الإجراءات القانونية

ردت شركة "التوحيد والنور"، على منشورات كوميدية، عبر صفحة مزورة، حملت اسمها في الفترة الأخيرة، ما أدى إلى مشاركتها بكثافة من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، والسخرية من الشركة.

وجاء في رد الشركة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن في الآونة الأخيرة، انتشرت المنشورات الكوميدية للصفحة المزيفة "التوحيد والنور"، وكان الناس يشاركون محتواها بكثافة، ما أدى إلى تشويه صورة الشركة العامة.

وأضافت الشركة في بيانها: "بينما لم يكن لدينا أي علاقة بالصفحة، وكانت المنشورات مزيفة بشكل واضح، لكنها تجاوزت الحدود، وكان لا بد من إيقافها وإعطاء الرد المناسب".

وتابعت الشركة: "لذلك اتخذنا إجراءات، وتم إغلاق الصفحة اليوم، كما أننا سنتخذ إجراءات قانونية أخرى ضد أي صفحة مزيفة، أو منشور كوميدي يهدف إلى تشويه سمعة الشركة".

وأتمت: "وقد تم اعتبار هذه المسألة في البداية نكتة، وكان الجميع يعرفون أنها صفحة مزيفة ولكن من الواضح أنها تجاوزت الحدود، ولم نعد نستطيع التزام الصمت حيال ذلك".