الرئيس الأمريكي يصف "مستشاره السابق" للأمن القومي بـ"مجنون"

وصف الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، مستشاره السابق للأمن القومى، جون بولتون، بأنه «مجنون»، بعد نشر الأخير كتاباً بعنوان «الغرفة التى شهدت الأحداث»، ألَّفه «بولتون» حول عمله فى البيت الأبيض، وقال «ترامب»، فى مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»، مساء أمس الأول، إن «بولتون» لم يؤدِّ عمله جيداً، ولم يكن ذكياً، مشيراً إلى أن كل ما يريده هو «قصف الناس». وأضاف: «أعتقد أنه الرجل الوحيد الذى لم أره مبتسماً طوال سنة كاملة».

وأعلن «بولتون» أنه لن يصوت لـ«جو بايدن» أو لـ«ترامب» فى الانتخابات الأمريكية، قائلاً: «أنا جمهورى محافظ، وكنت أتمنى لو أن هناك خيارات أخرى، لكن ما أتمناه فقط أن نستطيع إصلاح الضرر الذى سببه ترامب للولايات المتحدة، سواء على المستوى الداخلى أو على مستوى سياستها الخارجية»، بحسب حديثه لـ«سى إن إن».

وكشف «بولتون» أن «ترامب» تجاهل التحذيرات بخصوص تفشى فيروس كورونا، محملاً إياه مسئولية الوضع الصعب الحالى فى التعامل مع الفيروس، وأوضح أن تجاهل التحذيرات المبكرة بسبب تأثيرها المحتمل على الصفقة التجارية مع الصين.

وعن كتاب «بولتون»، أكد الكاتب الأمريكى، جوش روجين، أن أكثر القصص تراجيدية فيه هى سوريا، مشيراً إلى أن الكتاب لا يقدم فقط تفاصيل مروعة عن سوء فهم «ترامب»، والطريقة السيئة التى تعامل بها مع ملف سوريا، بل و«العجز الكامل داخل فريقه».

وأضاف «روجين»، فى مقاله، أمس، بصحيفة «واشنطن بوست»، أن «ترامب» فى أحاديثه الخاصة كشف عن مشاعره الحقيقية تجاه سوريا، وقال: «لا أحب الأكراد، هربوا من العراقيين، وهربوا من الأتراك، والمرة الوحيدة التى لم يهربوا فيها عندما نقصفهم بمقاتلات إف-16». ورغم معارضة «ترامب»، وافق «الكونجرس» على مشروع قانون مثير للجدل صاغه الديمقراطيون لإصلاح الشرطة الأمريكية.