فيديو.. يوميات دينا مشرف بطلة مصر للتنس خلال فترة إغلاق الأندية

قدم الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، المذاع على شاشة "dmc"، يوميات دينا مشرف، بطلة مصر في التنس خلال 3 أشهر فترة إغلاق الأندية، وتدريباتها في المنزل.

وقالت دينا مشرف: "الفترة اللي فاتت دي محدش كان بينزل من البيت، علشان ظروف فيروس كورونا، ومكانش فيه تمارين في النادي، وكان لازم أتدرب في البيت، وعندنا ترابيزة، وعيلتي كلها لعيبة تنس طاولة، وكنت بتمرن كويس وإن شاء الله التمرين يرجع كويس".

فيما قال أحمد مشرف لاعب تنس الطاولة: "الفترة اللي فاتت كانت صعبة وطويلة، لكن عندي ترابيزة تنس، ودينا أختي موجودة في البيت، وبابا وماما وكل واحد فينا كان عاوز يتمرن، ويحافظ على مستواه، وكل يوم كنا بنتكلم إننا نتحسن ونحافظ على مستوانا، وكنا بنشجع بعض كل يوم، واللي بيكسل كان التاني بيشجعه".

فيما قال الدكتور علاء مشرف نائب رئيس الاتحاد الدولي لتنس الطاولة: "الفترة دي كانت صعبة على العالم، وكل المجالات، وبالنسبة للرياضي التوقف عن التمرين بتكون سيئة جدا، وبتأثر على مستواه، ولكن كان عندنا طاولة، واستغلينا الفترة دي بشكل كويس، للحفاظ على مستوى البطلة دينا مشرف".

فيما قالت شيرين عبدالحكيم بطلة مصر والعالم في تنس الطاولة، ووالدة دينا وأحمد مشرف: "كان لازم يكون عندنا ترابيزة في البيت، علشان كلنا نلعب تنس طاولة، بس مكناس نتخيل إننا هنحتاج ليها، إلا لما ظهرت مشكلة كورونا، ومكانش فيه حل إلا التمرين في البيت".

وعلق أحمد فايق على التقرير المذاع قائلا: "إنها حقا عائلة محترمة.. كل التوفيق لكابتن دينا مشرف في أولمبياد طوكيو، وربنا يكرم وترجع بميدالية".