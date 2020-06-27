وزير الأوقاف: "أتمنى أن يساعدنا المواطنون لنستمر في فتح المساجد"

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه متفائل بشأن فتح المساجد، بداية من صلاة فجر اليوم السبت.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن صلاة الجمعة في المساجد، مازالت معلقة، مشددًا على أهمية أن يساعد المواطنون الحكومة على استمرار فتح المساجد.

وتابع: "لو المواطن عاوزنا نكمل ولو عنده حب بجد لبيت ربنا، لازم يساعدنا في الالتزام بالضوابط الوقائية، ولازم يلبس الكمامة ويلتزم بالإجراءات الاحترازية، ولن يجرى فتح دورات المياه ودور المناسبات، وصلاة الجنائز، كما سيتم إرجاء فتح مصليات السيدات".

وأردف: "اتمنى ان يكون هناك شبابًا واعيًا أمام المساجد لتوعية الناس بالالتزام بالإجراءات الاحترازية".

وواصل: "الإمام هيدي دقيقة واحدة للتوعية، بين الآذان والإقامة، وهنفتح الجامع قبل الصلاة بعشر دقائق، وهنغلق المساجد في نص ساعة بعد عمليات التعقيم والتطهير".