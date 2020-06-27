نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يبحث مع رئيس إريتريا العلاقات الثنائية

بحث النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول محمد حمدان دقلو، خلال لقائه في الخرطوم، مساء امس الجمعة، مع الرئيس الإريتري أسياسي أفورقي، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.

وتطرق اللقاء إلى التعاون والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك إقليميا ودوليا وسبل تعزيز السلام بالإقليم.

وأقام النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني مأدبة عشاء للرئيس الإريتري والوفد المرافق له على شرف زيارتهم السودان.

وفي سياق آخر، أعلن رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، وأعضاء مجلس السيادة الانتقالي، عن ترحيبهم بنتائج مؤتمر "شركاء السودان"، الذي عقد عن بُعد برعاية ألمانيا أمس الأول الخميس، وشارك فيه الاتحاد الأوروبي ودوله والأمم المتحدة، بجانب العديد من الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية، لدعم جهود السودان نحو السلام والاستقرار والتنمية.

وعبر رئيس مجلس السيادة وأعضاء المجلس، في بيان أمس الجمعة، عن تقدير السودان حكومة وشعبا للجهود التي بذلها منظمو المؤتمر لإنجاحه، ولكافة الدول والمنظمات المساهمة لمواقفها المتميزة ودعمها لإنجاح الفترة الانتقالية.

وكانت الحكومة السودانية أعلنت أن مؤتمر "شركاء السودان"، وفر دعما ماليا يقدر بنحو 1.8 مليار دولار، عبارة عن دعم مباشر من الدول والمؤسسات المشاركة في المؤتمر.