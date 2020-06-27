حاكم فيينا: النمسا لن تصبح ساحة للعنف والتطرف

قال حاكم العاصمة النمساوية "فيينا"، ميخائيل لودفيج، أمس الجمعة، إن بلاده لن تصبح ساحة للعنف والتطرف وأنها لن تتهاون مع أي جماعة تحاول خرق القانون ونشر الفوضى.

وأوضح لودفيج، في تصريحات تعقيبا على أعمال عنف وقعت في شوارع فيينا بين أتراك وأكراد على مدار ثلاثة أيام متواصلة، إن بلدية فيينا تعمل بقوة ضد أي جماعة تنتمي إلى الفاشية والراديكالية، مشيرا إلى أن أعمال العنف التي وقعت في الأيام القليلة الماضية لا تمت بصلة لمدينة فيينا "التى نفخر بها كواحة للسلام والحوار".

وأشار حاكم العاصمة، إلى قيام أشخاص عن عمد باستفزاز أخرين بإيماءات محظورة قانونًا وتطور الأمر لاستخدام العنف.

وأضاف لودفيج، أنه يثق في جهاز الشرطة الذي يقوم بدوره على أكمل وجه، مشيرا إلى دعمه الكامل لرجال الأمن.

وتابع لودفيج قائلا، إنه لكل شخص الحق في حرية التعبير وفق ضوابط احترام القانون، مشددا على أن من لا يحترم قوانين النمسا سوف يتحمل العواقب .