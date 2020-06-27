محافظ السويس يعتمد تنسيق الحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوية العامة

اعتمد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، تنسيق القبول بمدارس التعليم الثانوي العام والخاص وكذلك تنسيق القبول بمدارس التعليم الفني الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي والمذدوج للعام الدراسي المقبل 2020/2021 من الطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بالمرحلة الثانية من التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي الجاري.

اعتمد اللواء محافظ السويس تنسيق كلاً من التعليم العام والفني ليصبح الحد الأدنى لتنسيق مجموع القبول بمدارس التعليم الثانوي العام للمدارس الحكومية للعام الدراسي القادم 250 درجة ولمدارس التعليم الثانوي الخاص 220 درجة على أن يتم التقديم على الرابط الرسمي لتنسيق المديرية اعتباراً من الأول من يوليو المقبل.

وجاء التنسيق القبول بمدارس التعليم الفني بالنسبة لقسم البتروكيماويات بالمدرسة المتقدمة الصناعية المشتركة 275 درجة، 272.5 درجة لقسم الشعبة الكهربائية بالمدرسة نفسها بنون وبنات علي أن يتم قبول 35 طالبة فقط بالقسم طبقاً للمجموع الأعلى و260 درجة لشعبة السيارات بالمدرسة نفسها.