كاتب فرنسي: ماكرون يجمع الدعم الغربي ضد أردوغان

قال الكاتب السياسي الفرنسي إيف بورديلون، على صفحات جريدة ليزيكو الفرنسية، إن على الرغم من دعم برلين وروما في بيان صحفي طلب باريس وقف التدخل الأجنبي في الحرب الأهلية الليبية، لكن الرئيس الفرنسي يشكو من الدعم المتردد من قبل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

وحسب بورديلون تلقى صدام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشأن القضية الليبية دعمًا ضئيلًا مساء الخميس من شركائه الأوروبيين، وانضمت برلين وروما إلى باريس في بيان يدعو إلى إنهاء جميع التدخلات الأجنبية في ليبيا، مستشهدين بشكل خاص بالتدخل العسكري التركي إلى جانب حكومة الوفاق الوطني، ودعا وزير الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل تركيا إلى التوقف عن التنقيب عن الغاز بشكل "غير قانوني" في قبرص وليبيا.

وأشار الكاتب إلى أن الدعم من خلال البيانات الصحفية غير كافي لدعم سياسة فرنسا في ليبيا، التي تواجه حقائق التشابك الدبلوماسي والعسكري، مضيفا أن إيمانويل ماكرون، الغاضب من سلبية الناتو مع تجاوزات أنقرة، قد صرح أن تركيا تلعب لعبة خطيرة في ليبيا وتنتهك جميع التزاماتها بعدم التدخل التي تم التعهد بها في مؤتمر برلين في يناير، إلا أن التطورات الأخيرة تعد أكبر دليل على تصريحاته الجدلية العام الماضي، والتي قال فيها إنه يخشى أن يكون الحلف الأطلسي "في حالة موت دماغي".

وأكد أبورديلون أن ماكرون اعتبر أنه "من غير المقبول" أن تؤدي مثل هذه المواجهة بين عضوين في الناتو إلى "مجرد إعلان استنكار الحلف"، مضيفا أنه بينما تتظاهر الولايات المتحدة بعدم اهتمامها بالملف الليبي، فإن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، قد ذكر للتو وجود "اختلاف بسيط بين الحلفاء" قبل أن يقرر قبول إجراء تحقيق في "عدوانية" تركيا بناء على طلب ثماني دول أوروبية.

وحسب المقال يبدو أن الخلاف المتصاعد بين تركيا وفرنسا سوف يدفع الأخيرة إلى تكثيف جهودها الدولية، من أجل حشد رأي عام عالمي معارض لتحركات أردوغان في ليبيا.

الانتقادات تسيطر على البث المباشر الذي جمع بين أردوغان والشباب

شهد البث المباشر أمس الجمعة، والذي يشارك فيه الشباب والرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل امتحانات القبول بالجامعة في نهاية الأسبوع، موجة من التعليقات السلبية مع دخول الشباب الساخطين إلى البث المباشر، حيث عبروا عن عدم إعجابهم بالفيديو وأخبروا الرئيس التركي أنهم لن يصوتوا لصالح حزب العدالة والتنمية.

وقبل بدء البث، وحتى بعد ثلاثين دقيقة تقريبًا، أعرب معظم المعلقين عن دعمهم لأردوغان وحزب العدالة والتنمية، أو طالبوا بتأجيل الامتحانات الجامعية.

في حوالي الدقيقة 33، بدأ المستخدمون في نشر عبارة "Oy moy yok" في الدردشة المباشرة، والتي تترجم تقريبا إلى "لا يوجد أصوات لك"، وسيطرت هذه العبارة على أغلب التعليقات على هذه الدردشة المباشرة.

استجواب برلماني في جنوب أفريقيا بشأن تصدير المعدات العسكرية إلى تركيا

أفاد موقع نورديك مونيتور، أن لجنة الدفاع الدائمة المشتركة استجوبت في برلمان جنوب أفريقيا اللجنة الوطنية لمراقبة الأسلحة التقليدية (NCACC) حول التقارير التي تفيد بأنه تم تصدير معدات عسكرية إلى تركيا في مايو 2020 مع احتمالية وصول الأسلحة إلى ليبيا.

وعقد اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة يوم الخميس برئاسة النائب سيريل زابا وإليك نشابلينج، وفقا لبيان صحفي من البرلمان، قال رئيس لجنة مراقبة الأسلحة الوزير في الرئاسة جاكسون مثيمبو، إن لجنة مراقبة الأسلحة طلبت تقريرًا حول هذه المسألة من الوزراء المسؤولين في إدارة العلاقات والتعاون الدولي، ولجنة التنسيق الوطنية للمخابرات ووزارة الدفاع.

وطالب الوزير مثيمبو تركيا باستخدام المعدات العسكرية وفقًا للاتفاق الذي توصل إليه الجانبان، وقال للجنة "الدول التي نتعامل معها بحسن نية يجب ألا تفعل أي شيء لم يتم الاتفاق عليه".

وفي مايو، سافرت ست طائرات شحن عسكرية تركية من تركيا إلى جنوب إفريقيا مع كمية صغيرة من الإمدادات الطبية على متن طائرة واحدة لالتقاط المعدات العسكرية التي تم شراؤها من مزود صناعة الدفاع راينميتال دينل مونيتيون (RDM) وسط جائحة فيروس كورونا.

تحقيق فيديو لمحطة بي بي سي: تركيا تحولت إلى مقلب للمخلفات البريطانية

وكشف تحقيق أجرته محطة "بي بي سي نيوز" أن بعض النفايات البلاستيكية المرسلة من بريطانيا إلى تركيا لإعادة تدويرها يتم التخلص منها بدلًا من ذلك وحرقها على جانب الطرق، حيث ترسل المملكة المتحدة نفايات بلاستيكية إلى تركيا أكثر من أي دولة أخرى، لكن النقاد يقولون إن البلاد لا تملك القدرة على إعادة تدوير نفاياتها، ناهيك عن عشرات الآلاف من الأطنان التي يتم إرسالها من الخارج.

حزب الشعب الجمهوري يؤكد أن نظام أردوغان بدد أموال صندوق إغاثة فيروس كورونا

اتهم ألباي أنتمن نائب مقاطعة مرسين الجنوبية، من حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في البلاد، الحكومة التركية بإخفاء أين تم إنفاق الأموال التي تم التبرع بها لحملة إغاثة فيروس كورونا، حسبما أفادت صحيفة جمهوريت.

في 30 مارس، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان عن حملة، "نحن كافون لبعضنا البعض"، في محاولة لتوفير الأموال من أجل دعم جهود حكومته خلال وباء فيروس كورونا، حيث قال أردوغان إن الحملة جمعت أكثر من ملياري ليرة (291.75 مليون دولار) قبل 11 مايو، حتى 24 يونيو، وأظهر الموقع الرسمي للحملة أن حجم التبرعات وصل إلى 2.10 مليار ليرة (306.30 مليون دولار).

ونقلت جمهوريت عن انتمن قوله: "نسأل أين ذهبت هذه الأموال، والرئاسة التي أدارت الحملة تقول إنهم لا يعرفون".

التحقيق مع عمدة من حزب الشعب الجمهوري بتهمة الإرهاب بسبب خطاب عن تاريخ المعارضة

فتح مكتب المدعي العام في مينمن، وهي مقاطعة في مدينة إزمير الساحلية الغربية التركية، تحقيقًا مع عمدة المقاطعة سيردار أكسوي من حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، متهمًا العمدة بعلاقاته مع تسع منظمات محظورة.

ونقلت صحيفة "إيجي سونسوز" اليومية المحلية عن المدعي العام في مينمين قوله، إنه يسعى إلى توجيه اتهامات بالإرهاب ضد أكسوي بسبب خطبة عامة ورد أنه رد فيها على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عندما سأل الأخير المعارضة "من يعتقدون أنفسهم".

وتضم لائحة الاتهامات الموجهة إلى أكسوي نشر الدعاية لمجموعة من المنظمات الشيوعية التي كانت تعمل في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات في تركيا، حيث أشار إلى أسماء هذه المنظمات في خطابه.

وزارة الخارجية الأمريكية تقول إن تركيا تستخدم قوانين مكافحة الإرهاب لتجريم حرية التعبير

قالت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي بشأن الدول ومكافحة الإرهاب في عام 2019 إن تركيا لديها تعريف واسع للإرهاب وأن الحكومة تستخدم بانتظام قوانينها لمكافحة الإرهاب لتجريم ممارسة حرية التعبير وحرية التجمع وحقوق الإنسان الأخرى، وفقا لمركز ستوكهولم للحرية.

كمثال على مدى استخدام قانون الإرهاب على نطاق واسع، استشهد التقرير ببيانات وزارة الداخلية التركية حول إحالة أكثر من 10 آلاف حساب على وسائل التواصل الاجتماعي إلى السلطات القضائية بسبب الدعاية المزعومة المتعلقة بالإرهاب في الربع الأول من عام 2019 وحده.

ويستعرض التقرير السنوي تفاصيل التطورات الرئيسية في المعركة العالمية ضد تنظيمات داعش والقاعدة والعملاء الإيرانيين وغيرهم من الجماعات الإرهابية الدولية، وكما في السنوات السابقة، أكد التقرير أن الولايات المتحدة لا تعتبر حركة جولن الدينية بقيادة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن منظمة إرهابية.

وأشار التقرير إلى أن المواطنين الأتراك والمقيمين الأجانب، بما في ذلك المواطنين الأمريكيين والموظفين المحليين العاملين في البعثات الأمريكية، تم اعتقالهم وتوقيفهم بتهمة الارتباط المزعوم بحركة جولن، بناء على أدلة قليلة والحد الأدنى من الإجراءات القانونية الواجبة.